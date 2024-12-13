مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنائبة غادة على عضو مجلس النواب

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اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب يشهد مذكرة التفاهم

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس توقيع مذكرة تفاهم  بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الاستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية والنائبة   غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمدير الإقليمى لمجموعة نيو إيجيبت بمصر والشرق الاوسط لتعزيز التعاون بين الجانبين.

حيث أقيمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة،  

وتهدف الإتفاقية إلي الترويج لبرامج الأكاديمية بين الشباب في مصر والخارج ونشر الوعي حول فرص التعليم والتدريب المتاحة في الأكاديمية باستخدام المنصات الرقمية والفعاليات المجتمعية.

كما تهدف المذكرة أيضا إلي التنسيق مع الجامعات الأمريكية لتطوير شراكات تعليمية وبرامج تبادل طلابي مع الأكاديمية والعمل علي إشراك الأكاديمية في الأنشطة الخيرية التي تنظمها مؤسسة نيو إيجيبت بما يشمل تنفيذ المبادرات التعليمية والصحية في المحافظات و تنظيم  المؤتمرات والمعارض وورش عمل وكذلك التعاون في حملات وطنية أو دولية تستهدف الشباب لتعزيز التعليم والابتكار.

اسماعيل عبد الغفار الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الجامعات الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار الاتفاقية أكاديمية العربية المدير الأقليمى للعلوم والتكنولوجيا

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