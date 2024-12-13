يسعى عملاء شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر، لتفعيل الشريحة المدمجة الجديدة وذلك بعد أن تم إطلاقها بشكل رسمي خلال الأيام الماضية، لكن ما هي خطوات تفعيل شريحة eSim لأرقام التليفون الجديدة؟

خطوات تفعيل شريحة eSim لأرقام التليفون الجديدة

بالنسبة لخطوات تفعيل eSIM لأرقام التليفون الحالية، يتم اتباع الإرشادات التالية:

- يقوم العميل بزيارة فرع الشركة المشغلة لشراء خط محمول جديد ذو شريحة مُمجة eSim.

- يختار العميل رقم المحمول.

- يتم توقيع العقد للخط ذو الشريحة المُدمجة eSim.

- يقوم مسؤول المبيعات/ موظف خدمة العملاء بطباعة رمز الاستجابة السريعة QR من النزام الداخلي.

- يقوم العميل بتفعيل الـ eSim.

ما هي الشريحة المدمجة eSIM؟

الشريحة المُدمجة هي شريحة مثبتة داخل جهاز المحمول وغير قابلة للإزالة مثل الشريحة التقليدية SIM Card، وتعمل بشكل رقمي تام وتوفر مرونة أكبر للمستخدمين، كما تواكب أحدث التوجهات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول من الشرائح التقليدية إلى المدمجة بكافة الأجهزة والهواتف مستقبلًا.

مزايا الشريحة المدمجة eSIM

- تمكين المستخدم من تشغيل أكثر من رقم على جهاز واحد.

- تشغيل الهاتف في حالة السفر من أي مشغل محمول أجنبي، دون الحاجة إلى إخراج الشريحة الأصلية.

- تخزين العديد من الملفات التعريفية للمشغلين (e-profiles) على جهاز واحد والتبديل فيما بينها.

أسعار الشريحة المدمجة eSim

تتراوح أسعار الشريحة المدمجة eSim بين 300 و350 جنيها في مختلف شركات الاتصالات العاملة في مصر.

أسعار شريحة eSIM من فودافون

شريحة الـ eSIM هي شريحة إلكترونية بديلة للشريحة التقليدية (Physical SIM)، ويمكن شرائها عن طريق:

1- للخطوط الجديدة (Flex/Prepaid/RED) من أقرب فرع فودافون أو من الـ eShop لعملاء RED فقط.

2- لتغيير الشريحة من Physical SIM إلى eSIM:

من خلال الفرع فقط.

ويبلغ سعر eSIM للخطوط الجديدة: 350 جنيهًا شامل الضرائب، ولتغيير الشريحة: 300 جنيه شامل الضرائب.



أسعار الشريحة المدمجة eSim من اتصالات آند

جاءت أسعار الشريحة المدمجة eSim من اتصالات آند، على النحو التالي:

- للتحويل من الشريحة العادية إلى شريحة E-SIM

300 جنيه فقط شاملة الضريبة.

- يشترط أن يكون جهاز الموبايل من الأجهزة التي تدعم الخدمة، وأن يكون على نظام من الأنظمة المتاح لها الخدمة.



أسعار الشريحة المدمجة eSim من وي

حددت الشركة المصرية للاتصالات "وي"، أسعار بيع أو تفعيل شرائح eSim وذلك لجميع عملائها على النحو التالي:

- 330 جنيها عند شراء خط خط جديد.

- 270 جنيها عند استبدال الشريحة.

- السعر شامل جميع الضرائب والرسوم.



أسعار الشريحة المدمجة eSim من أورانج

حددت شركة أورانج أسعار شرائح eSim المدمجة الجديدة، على النحو التالي:

- شراء خط eSIM جديد بـ 350 جنيه.

- تغيير من الشريحة العادية لـ eSIM بـ 300 جنيه.

- تغيير من eSIM لـ eSIM بـ 300 جنيه.

وفي حالة التغيير من تطبيق My Orange، سيتم إضافة تكلفة الـ eSIM على الفاتورة، أو الخصم من الرصيد.