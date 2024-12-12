خاض نادي السكة الحديد مودرن مباراته أمام نظيره الداخلية والذي سقط فيها بفخ الهزيمة بهدف دون رد.

طفح الكيل.. السكة الحديد يعترض على قرارات محمد معروف

وشهدت المباراة اعترض مسئولو السكة الحديد على الهدف الوحيد كما طالبوا باحتساب ركلة جزاء في الأوقات الأخيرة وسط أجواء متوترة.

وأكد السكة الحديد في بيانه دعم الكامل للجنة الحكام الرئيسية في بيانها كما أكد اعتراضه الكامل على قرارات محمد معروف.

وجاء البيان: "تاكيدا وعملا بمبدأ دعم التحكيم المصري نعرض ما شهدته المباراة من أخطاء تحكيمية جسيمة للحكم الدولي محمود معروف صنعت الفارق في نتيجة المباراة"

وتابع: "يحتسب الحكم ركلتي جزاء صحيحة 100 ٪ لصالح السكة الحديد مودرن لا يختلف عليها أحد"

"ثانيا.. احتسب هدف لنادي الداخلية شهد ذهول الجميع داخل الملعب حيث أن الكرة لم تتخطى خط المرمى ليحسبها هدف"

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وأضاف: "توقفت المباراة اكثر من مرة ولم يتم احتساب الوقت بدل من ضائع أثر هذا التوقف التى حدث خلاله العديد من التبديلات والإصابات"

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وواصل: "طفح الكيل من هذه القرارات التي أثرت على ترتيب الفريق في جدول الدوري خاصة وإنه ا ليس المباراة الأولى التي حدث بها أخطاء على فريقناولم يكن مخالفة القانون الواضحة في كافة الحالات السابقة ليمر مرور الكرام ".



واختتم: "ونهيب لجنة الحكام ضرورة اتخاذ التدابير التي تصحح مسار التحكيم المصري في الفترة المقبلة وحفظ كافة الحقوق في احتجاج إدارة نادي السكة الحديد مودرن".

