المنتخب السعودي للكريكيت يبدأ مشواره في بطولة كأس الخليج

يبدأ المنتخب السعودي للكريكيت مشواره في النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج للكريكيت، التي تقام في مدينة دبي بدولة الإمارات خلال الفترة من 13 حتى 21 ديسمبر الجاري، حينما يواجه المنتخب الكويتي غدًا في أولى مبارياته، على أن يواجه في الجولة الثانية منتخب قطر الأحد القادم، ومنتخب البحرين في الجولة الثالثة يوم 16 ديسمبر، وفي الجولة الرابعة يوم 18 ديسمبر، سيواجه المنتخب العماني، بطل النسخة الأولى من البطولة، قبل أن يختم دور المجموعات بملاقاة المنتخب الإماراتي المستضيف يوم 19 ديسمبر.

ويطمح المنتخب السعودي من خلال هذه المشاركة، لتحقيق نتائج متميزة والظهور بأداء قوي في البطولة، التي تعد من أبرز الأحداث لرياضة الكريكيت في منطقة الخليج