أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن قلقه من التحديات التي يواجهها الفريق في الموسم الحالي، وذلك بعد سلسلة من الهزائم المفاجئة في البطولات المختلفة.

بيب جوارديولا يكشف تفاصيل معاناته خارج الملعب بعد خسائر مانشستر سيتى

وقال جوارديولا في حديثه مع لوكا تونى نجم الكرة الإيطالية السابق، والذى نقلته وسائل الإعلام: "نواجه تحديات كبيرة هذا الموسم. لم نتمكن من الحفاظ على مستوانا المعتاد، وهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى هذه الهزائم المفاجئة. الفريق بحاجة إلى الوقت لإعادة التوازن والتركيز على الأهداف الأساسية". وأضاف: "أنا واثق أننا سنتجاوز هذه الفترة الصعبة، ولكن يتعين علينا العمل أكثر للوصول إلى مستوى الأداء الذي يليق بتاريخ النادي".

وتحدث جوارديولا عن تأثير الهزائم على اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق بحاجة إلى تحسين الروح المعنوية. "لا شك أن الهزائم تؤثر على اللاعبين نفسيًا، لكننا بحاجة إلى التحلي بالصبر والعمل الجماعي لتجاوز هذه الصعوبات. من الطبيعي أن نواجه فترات صعبة، لكن الأهم هو كيفية التعامل مع هذه اللحظات".

ورغم التحديات الكبيرة، أكد جوارديولا أن مانشستر سيتي لا يزال لديه الإمكانيات اللازمة للتعافي والعودة للمنافسة. "الموسم لا يزال في مراحله الأولى، وإذا استطعنا استعادة تركيزنا، سنكون في وضع جيد للمنافسة على جميع البطولات. التحديات ليست سهلة، لكننا نمتلك فريقًا قويًا قادرًا على تحقيق الانتصارات".

وفي ختام حديثه، شدد جوارديولا على أهمية دعم الجماهير في هذه الفترة الحرجة. "الجماهير كانت دائمًا جزءًا من قوتنا، ونحن بحاجة إلى دعمهم الآن أكثر من أي وقت مضى. لن نتوقف عن القتال من أجل النادي".