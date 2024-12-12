الأردن يستضيف اجتماعًا عربيًا ودوليًا كبيرًا لبحث تطورات الوضع في سوريا

عربي ودولي
علم الأردن - أرشيفية
علم الأردن - أرشيفية

يستضيف الأردن يوم السبت، اجتماعات عربية ودولية لبحث تطورات الأوضاع في سوريا حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ويعقد وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المشكّلة بقرار من الجامعة العربية اجتماعا للجنة في مدينة العقبة الأردنية بدعوة من الأردن.

وتضم لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا: الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، ويشاركهم وزراء خارجية الإمارات وقطر والبحرين الرئيس الحالي للقمة العربية.

وسيعقد وزراء الخارجية العرب الحاضرون لاجتماعات اللجنة، اجتماعات مع وزراء خارجية تركيا والولايات المتحدة، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا.

وستبحث الاجتماعات سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.

الاوضاع في سوريا الجامعة العربية أمين عام جامعة الدول العربية الولايات المتحدة

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