إصابة 8 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

أُصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في بني سويف، في حادث سير، وقع، مساء اليوم الخميس، إثر إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية أبو صالح التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية أبو صالح بدائرة مركز شرطة ناصر، ووجود عدد من المصابين في موقع الحادث.

على الفور، أنتقلت سيارات تابعة لفرع هيئة الإسعاف بمحافظة بني سويف إلى مكان البلاغ، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لإستكمال العلاج، حيث تبين أن الحادث نتج عنه إصابة 8 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

والمصابين هم: هويدا جابر إبراهيم (42 عامًا)، ويوسف جابر ممدوح (11 عامًا)، وعابد عبد الله عبد القادر (46 عامًا)، وأسماء سعد حسن (25 عامًا)، وسعاد نبيل محمود (21 عامًا)، وحمدي محمود أحمد (48 عامًا)، وفاطمة نبيل محمود (13 عامًا)، وسندس ماهر ممدوح (16 عامًا).

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتشخيص إصاباتهم التي تراوحت بين الجروح البسيطة والمتوسطة، وحالتهم الآن مستقرة، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانوينة اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث طلبت النيابة تقريرًا مفصلًا عن الحادث وأسبابه، مع تكليف الجهات المعنية برفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور، لضمان سلامة المواطنين.