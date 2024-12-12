الخارجية الروسية: مستعدون لمساعدة مواطنينا الراغبين بمغادرة سوريا

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الخارجية الروسية - أرشيفية

أعلن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة لأولئك المواطنين الروس، الذين يعبرون عن رغبتهم في مغادرة سوريا.

وقال بوغدانوف للصحفيين: "من يريد بالطبع سنساعده على المغادرة لكن هذا يتطلب اتفاقا مع الأشخاص المسؤولين عن المسائل الأمنية".

كما أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو أجرت اتصالات مع اللجنة السياسية لهيئة تحرير الشام، وتجري مناقشة قضايا ضمان أمن المواطنين الروس.

وقال بوغدانوف: "يتم التواصل بالطبع مع اللجنة السياسية [في هيئة تحرير الشام] التي تعمل الآن في دمشق من أحد الفنادق. ويلتقون هناك مع ممثلي الهيئات الدبلوماسية. وقد تم اللقاء بينهم وبين ممثلي سفارتنا".

وأضاف أن "هذه الاتصالات تسير الآن في اتجاه بناء. ونأمل أن يتم الوفاء بجميع وعود ممثلي تلك القوى التي يتوجب عليها الآن تحمل المسؤولية عن الوضع في المدينة ومنع أي تجاوزات".

وأوضح بوغدانوف، أنه تمت مناقشة قضايا "ضمان أمن بعثتنا الدبلوماسية والمواطنين الروس الموجودين على الأراضي السورية".

هذا وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس 2025، وكان البشير يرأس ما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ" التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب منذ يناير 2024.

وكانت قد دعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية بضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.

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