نتنياهو يوجه رسالة للشعب الإيراني

خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق مع ترجمة باللغة الفارسية مواطني إيران، قائلا إن بلاده تريد السلام معهم.

وقال نتنياهو في الفيديو المنشور على منصات التواصل الاجتماعي: "أريد أن أكون واضحا. إسرائيل تريد السلام. نحن نريد السلام مع كل من يريد السلام معنا حقا. وليس لدي أدنى شك في أنكم، شعب إيران، تعرفون ذلك. وأنا أعلم أنه مثلما نريد السلام معكم، تريدون السلام معنا".

وفي الوقت نفسه، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السلطات الإيرانية بالسعي إلى الحرب مع دول أخرى وفرض الطغيان الأصولي على الشرق الأوسط.

وأضاف نتنياهو "يوما ما سيتغير كل شيء. يوما ما ستكون إيران حرة".

وصرح نتنياهو الثلاثاء الماضي بأن تل أبيب تسعى إلى إقامة علاقات سليمة مع النظام الجديد في سوريا، محذرا من سماحه لإيران بالتواجد في الجمهورية العربية السورية.