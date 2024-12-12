اعترف الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، بأن فريقه "لم يعد جيدا بشكل كاف"، في الوقت الذي فشل فيه في إيجاد حل لتبديل حظوظه بالموسم.

جوندوجان لاعب مانشستر سيتي: لسنا في وضع جيد ولا بد من إيجاد حل

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن أزمة مانشستر سيتي تواصلت بعد الخسارة صفر/ 2 أمام يوفنتوس الإيطالي أمس الأربعاء، ليصبح الفريق في خطر التوديع المبكر لمنافسات دوري أبطال أوروبا، وعدم بلوغ الأدوار الإقصائية.

وكانت تلك الهزيمة السابعة في آخر عشر مباريات بكل البطولات، وهي الخسارة غير المعتادة والدراماتيكية بالنسبة لفريق قدم أداء أكثر من رائع في المواسم الماضية.

وقال نجم خط الوسط الألماني المخضرم: "يبدو الأمر وكأننا لسنا أقوياء بشكل كاف للعمل على ذلك، الموقف ليس سهلا".

وأضاف: "الأمر يتعلق بمحاولة إيجاد طريقة لتبديل حظوظنا، يجب علينا أن نقوم بالأمور البسيطة".

وتابع جوندوجان: "إذا لم نجد الحل فإن الأمر سيكون صعبا، كل لاعب عليه أن يقدم أفضل أداء له على المستوى الفردي لكي نتحسن جميعا".

وأوضح: "على المستوى الفردي والجماعي يجب على الجميع أن يسألون أنفسهم عن الحل وأن نحاول تغيير الطريقة التي نتعامل بها من أجل المساهمة في الفريق بأفضل شكل ممكن".

وجاء تراجع مانشستر سيتي ليتسبب في خسارته لصدارة الدوري الإنجليزي وهو الذي يأمل في تحقيق اللقب الخامس على التوالي في حدث غير مسبوق.

ويبتعد مانشستر سيتي بفارق ثماني نقاط خلف ليفربول المتصدر الذي لديه مباراة مؤجلة، وسيواجه اختبارا قويا حينما يستضيف غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في ديربي المدينة يوم الأحد.