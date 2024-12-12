اختير جمال موسيالا، لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، كأفضل لاعب في منتخب ألمانيا للرجال لهذا العام.

موسيالا أفضل لاعب في المنتخب الألماني لهذا العام حسب اختيار الجماهير

وفي استطلاع رأي للجماهير على حساب الاتحاد الألماني لكرة القدم بموقع (إنستجرام)، ذكر الاتحاد أن موسيالا حصل على 56% من الأصوات.

وجاء في المركز الثاني فلوريان فيرتز، لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني، الذي حصل على 38% من الأصوات، في حين حل كاي هافرتز، لاعب أرسنال الإنجليزي، في المركز الثالث.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها انتخاب موسيالا كأفضل لاعب في ألمانيا، بعد فوزه بالتصويت عام 2022 أيضا.

في المقابل، فازت جوليا جوين، لاعبة وسط بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعبة في المنتخب الألماني للسيدات هذا العام، حيث حصلت على 59% من الأصوات.

واحتلت حارسة المرمى آن كاترين بيرجر المركز الثاني، بينما جاءت زميلة جوين في الفريق كلارا بوهل في المركز الثالث.