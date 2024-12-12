نجم بوروسيا دورتموند ينجو من إصابة خطيرة

الفجر الرياضي
دورتموند
دورتموند

يبدو أن نيكو شلوتربيك، مدافع فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، لم يتعرض لإصابة خطيرة، وفقا لما أشار إليه النادي الألماني، اليوم الخميس.

شلوتربيك مدافع دورتموند ينجو من إصابة خطيرة

وذكر دورتموند عبر شبكة التواصل الاجتماعي (إكس) إن شلوتربيك تعرض لـ "إصابة في الأربطة " وأضاف "تحوم الشكوك حاليا فيما إذا كان سيتمكن من اللعب مع بروسيا دورتموند هذا العام."

وتتبقى مباراتان لدورتموند في 2024 قبل الدخول في العطلة الشتوية التي تستمر لثلاثة أسابيع، حيث يلتقي مع هوفنهايم يوم السبت، ثم يواجه فولفسبورج يوم 22 من الشهر الجاري.

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وكان دورتموند يترقب تلقي نبأ إصابة كبرى أخرى عقب مباراة برشلونة.

وقال مدرب الفريق، نوري شاهين، عقب المباراة:"الصور كانت فظيعة. عليك أن تنتظر وتراقب. سيكون الأمر صعبا، ليلة بلا نوم".

وقال القائد إيمري تشان:" نتمنى ألا تكون إصابة شلوتربيك سيئة للغاية".

وعانى دورتموند من الكثير من الإصابات طوال الموسم، وبالفعل لديه مدافعان اثنان مصابان، هما نيكلاس شوله وفالديمار أنتون.

وقال شاهين يوم الثلاثاء إن شوله سيغيب لأشهر، بينما لم يحسم إمكانية عودة أنتون للمشاركة أمام هوفنهايم بالدوري الألماني (بوندسليجا).

وأضاف: " أود أن أقول لا. لكن لا أستطيع استبعاد أن ينجح الأمر".

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