بدرية طلبة توجه رسالة شكر لكل من عزاها في وفاة زوجها

الفجر الفني
الفنانة بدرية طلبة
الفنانة بدرية طلبة

 

 

 

عبرت الفنانة المصرية بدرية طلبة عن شكرها وامتنانها لكل من وقف بجانبها وواساها في محنتها الأخيرة بعد وفاة زوجها.


وفي منشور مؤثر عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتبت بدرية: “شكرا من قلبي لكل شخص بذل مجهود وتعب وأهتم ووقف معانا أنا وبناتي في محنتنا، شكرا لزملائي ولكل شخص قام بواجب العزاء سواء بالحضور أو بأي طريقة آخرى، شكرا لكل المتابعين المحترمين على تعليقاتهم المحترمة وعلى دعمهم ليا ولبناتي، شكرا لكل السادة الصحفيين على النظام والتغطية المحترمة، شكرا سيادة النقيب أشرف ذكي على تواجد حضرتك معايا لحظة بلحظة".

 

يذكر أن زوج الفنانة بدرية طلبة وافته المنية يوم الأحد 8 ديسمبر بعد صراع مع المرض، ما ترك أثرًا كبيرًا في قلوب محبيها وزملائها في الوسط الفني، الذين حرصوا على تقديم الدعم لها في هذه المحنة.


و تقدمت بدرية بطلب خاص لجمهورها ومحبيها بالدعاء لزوجها بالرحمة والمغفرة، مؤكدة أن ذكراه ستبقى حية في قلبها إلى الأبد.

 

على جانب آخر، كرم مهرجان المسرح العربي الفنانة بدرية طلبة، وذلك تقديرا لتاريخها الفني المميز، وجاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان، وأقيم الحفل في قصر ثقافة الأنفوشي وحملت هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية والفنان محمد عصمت مدير المهرجان.

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