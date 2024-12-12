تعرضت مسيرة النجم الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه ريال مدريد لانتكاسة أخرى بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال فوز الفريق الملكي 3 / 2 على مضيفه أتالانتا الإيطالي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أول أمس الثلاثاء.

الإصابة تحرم ريال مدريد من مبابي أمام فايكانو وتهدد مشاركته بكأس إنتركونتيننتال

وافتتح مبابي التسجيل للريال في المباراة قبل أن يتم استبداله في الشوط الأول، فيما أكد النادي الإسباني الإصابة في بيان مقتضب.

وجاء في البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "بعد الفحوصات التي خضع لها كيليان مبابي اليوم من جانب القسم الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب في فخذه الأيسر. سيتم مراقبة استجابته للعلاج".

ويعني ذلك غياب مبابي بشكل مؤكد عن مباراة الفريق الأبيض أمام رايو فايكانو بعد غد السبت بالدوري الإسباني، والتي ربما تدفع بالريال نحو صدارة ترتيب المسابقة حال حصوله على النقاط الثلاث.

كما أصبحت الشكوك تحوم بشأن مشاركة قائد منتخب فرنسا مع الريال يوم الأربعاء القادم في نهائي كأس القارات للأندية (كأس إنتر كونتيننتال)، المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يلاقي الفائز من مباراة الدور قبل النهائي للمسابقة العالمية بين الأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي، التي تقام بعد غد أيضا.