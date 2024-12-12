رئيس رابطة مشجعي الأهلي في قطر: اللاعبون مهتمون بالحضور الجماهيري وحلمنا الفوز بالإنتركونتيننتال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تحدث المستشار حسام أبو العلا رئيس رابطة جماهير الأهلي في قطر، عن أهمية مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي التي تقام مساء السبت في نهائي كأس التحدي.

وقال المستشار حسام أبو العلا خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" حرصت على تحفيز لاعبي الأهلي أثناء مشاهدة مباراة باتشوكا وبوتافوجو".

وأضاف:" الجمهور هو اللاعب رقم 1 ومستعدين لتشجيع الأهلي بقوة، واللاعبين سألوا عن أعداد الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي وباتشوكا المقبلة".

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وأكمل:" اللاعبون سعيدون باستقبال الجماهير لهم وهذا طبيعي فنحن متشوقون لرؤية الأهلي وتشجيعه في مباراة كبيرة مثل مباراة باتشوكا".

واستطرد المستشار حسام أبو العلا:" هناك إصرار كبير من لاعبي الأهلي لتحقيق اللقب والمنافسة بقوة".

وأردف:" حلمنا حاليا الفوز بلقب كأس إنتركونتيننتال والفوز على ريال مدريد وليس اللعب أمامه فقط".

وتابع:" الأهلي عودنا أن ليس هناك مستحيل ونحن أكثر نادي شارك في كأس العالم ونمتلك خبرات كبيرة ".

وعن توقعاته لمباراة السبت قال:" مباراة باتشوكا صعبة جدا والفريق المكسيكي قوي جدا ومنظم ويمتلك عناصر مميزة ولكن دوافع الأهلي أكبر".

واختتم: "دوافع الأهلي كبيرة أمام باتشوكا والأحمر أفضل بسبب تواجد اللاعب رقم 1 وهو الجمهور".

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