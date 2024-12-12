سعود عبدالحميد يقود روما للفوز على سبورتنج براجا بثلاثية في الدوري الأوروبي

الفجر الرياضي
روما
روما

انتهت أحداث المواجهة التي جمعت بين روما الإيطالي وسبورتنج براجا البرتغالي، في إطار منافسات الدوري الأوروبي، لموسم 2024-2025.

نتيجة مباراة روما وسبورتنج براجا في الدوري الأوروبي

وحقق روما فوزا عريضا على نظيره سبورتنج براجا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب تورينو الأولمبي معقل الذئاب، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

افتتح روما أولى أهدافه في اللقاء، عن طريق الإيطالي لورينزو بيليجريني، في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول، من تمريرة نيكولا زاليفسكي.

ثم أضاف السعودي سعود عبدالحميد، ثاني أهداف الذئاب، في الدقيقة 48، من صناعة كودا كونيه.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 90+1، أحرز الإسباني ماريو هرموس ثالث أهداف روما.

وأشهر جان سيدل حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه البرازيلي ماتيوس سانتانا حارس مرمى سبورتنج براجا في الدقيقة 68 من زمن المباراة.

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وبتلك النتيجة، يحتل روما المركز الرابع عشر في ترتيب البطولة، برصيد 9 نقاط، بينما يتوقف رصيد سبورتنج براجا عند النقطة السابعة في المركز الخامس والعشرين.

الدوري الأوروبي بطولة الدوري الاوروبي براجا البرتغالي سعود عبدالحميد

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