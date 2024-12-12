سعود عبدالحميد يدخل التاريخ بهدفه في الدوري الأوروبي

سجل سعود عبد الحميد لاعب روما والمنتخب السعودي هدفًا لفريقه في الفوز 3-0 على ضيفه سبورتنغ براغا البرتغالي، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وافتتح روما التسجيل عبر لورنزو بيليغريني في الدقيقة العاشرة، ثم ضاعف عبدالحميد النتيجة للفريق الإيطالي في الدقيقة 47، قبل أن يكمل ماريو هيرموسو الثلاثية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبات سعود عبد الحميد ظهير روما أول لاعب سعودي يسجل هدفًا في تاريخ المسابقات الأوروبية بعدما هز شباك الفريق البرتغالي.

وكان اللاعب الدولي السعودي شارك للمرة الأولى مع ناديه روما خلال مباراة أتلتيك بيلباو الإسباني ضمن منافسات الدوري الأوروبي، بعدما انضم للفريق قادمًا من الهلال في نهاية أغسطس الماضي.

ورفع روما رصيده إلى تسع نقاط في المركز 12 بالدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد براغا عند سبع نقاط في المركز 23.