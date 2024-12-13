في احتفالية ضخمة.. "مستقبل وطن" يجهز 1000 عروسة من فتيات محافظة الجيزة بحضور وزراء وقيادات الأمانة المركزية



نظم حزب مستقبل وطن، احتفالية ضخمة، وإطلاق مبادرة تجهيز 1000 عروسة من فتيات محافظة الجيزة من محدودي الدخل، وذلك في إطار مبادرة " فرحة ولادنا"، والتي أقيمت بصالة الدكتور حسن مصطفى المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر.

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وشهد الاحتفالية حضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن، ولفيف من الشخصيات العامة.

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وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، كما شهد الحفل الذي قدمته الإعلامية هبه جلال، العديد من الفقرات المتنوعة، بدأها الفنان صلاح عبدالله بكلمة عبر فيها عن سعادته بالمشاركة فى هذه الفرحة، مؤكدا أن الرئيس السيسي دائما يطبطب على أبناؤه.

وشهدت الاحتفالية، عرض فيلم تسجيلي عن انجازات الدولة المصرية من مختلف محافظات الجمهورية في عهد رئيس الجمهورية، والمبادرات الخدمية والمجتمعية العديدة التي نفذها حزب مستقبل وطن تماشيا مع سياسة الحزب تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

كما تم عرض فيلم تحت عنوان "رسالة من بنات مصر"، قدمت فيه الفتيات الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، لأنه تم تجهيزهن في إطار مبادرة " فرحة ولادنا".

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وفى كلمته، عدد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، العديد من الخدمات والمبادرات الخدمية التى يقوم بها حزب مستقبل وطن.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، أن فعالية "تجهيز ألف عروسة" التي نظمها حزب "مستقبل وطن"، تأتي ضمن التزام الحزب بدعم جهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية، وهو الدور الذي أسسه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 10 سنوات، بالتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.

ورحب النائب أحمد عبد الجواد، بالوزراء المشاركين في الفعالية، مثمنًا جهودهم في دعم مثل هذه المبادرات، معربا عن شكره لأعضاء أمانة الحزب بمحافظة الجيزة على جهودهم المتواصلة في خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن الحزب يسعى لتنفيذ رؤية تدعم المواطنين من خلال مبادرات متنوعة مثل توفير فرص عمل، وتنظيم قوافل طبية، وتقديم مساعدات للأسر الأكثر احتياجًا، بجانب الدور التشريعي والرقابي داخل البرلمان، مؤكدا أن أجندة الحزب تشهد خلال المرحلة المقبلة تطورا مهما في حجم ونوعية المبادرات وإطلاق مبادرات جديدة ومبتكرة.

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‏ومن جانبه، بدأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، كلمته بأن "مصر بتطبطب على ولادها"، وذلك من خلال الفعاليات الخدمية المختلفة التي يقدمها حزب مستقبل وطن بقياداته وأماناته المختلفة والنواب، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، مشيرا أن مشاركة العديد من الوزراء خلال حفل اليوم يأتي في إطار دعم القيادة السياسية وحزب مستقبل وطن.

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ومن جهتها، هنأت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، العرائس، معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحفل والذي يجسد اسمى معاني التكاتف والتضامن بين أبناء الوطن.

ووجهت الشكر لحزب مستقبل وطن على جهوده فى تنظيم حفل تجهيز 1000 عروسة، موجهة الشكر للنائب أحمد عبدالجواد الأمين العام ونائب رئيس الحزب، ونواب الحزب والقيادات التنظيمية والبرلمانية، مؤكدة أنهم يبذلون قصارى جهدهم في تعزيز العمل الوطني.

وقالت وزيرة التنمية، إن هذا الحفل يعد رسالة واضحة تعكس أهمية الشراكة بين مختلف مؤسسات الدولة ومجتمعها المدني لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للأسر المصرية.

ولفتت إلى أن تجهيز 1000 عروسة هو نموذج مشرف للتعاون المثمر بين الدولة وأحزابها الوطنية وهو خير دليل على أننا نسير معا على تحقيق التنمية الشاملة والرفاهية للمواطنين، موجهة الشكر لكل من ساهم فى إنجاح هذا العمل الوطني، مؤكدة دعمها الكامل لمثل هذه المبادرات لتحقيق العدالة الاجتماعية، موجهة الشكر للرئيس السيسي.

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وفي كلمتها، قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن اليوم يشهد فرحة كبيرة تعكس رسالة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبنات مصر، من خلال فعالية تجهيز 1000 عروسة، مؤكدة أن الستر يُعد من أهم الأمور التي تسعى الفتيات لتحقيقها، لا سيما في ظل تأثر الكثير منهن بتكاليف تجهيزهن للزواج، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وحزب مستقبل وطن على إدخال البهجة والسرور على قلوب بنات مصر، مؤكدة أن رئيس الجمهورية هو السند الحقيقي لهن.

وخلال الحفل، وفي لفتة جميلة جلست الفنانة نشوي مصطفي وسط العرائس، معربه عن سعادتها بهذا الحفل الكبير، موجهة الشكر لحزب مستقبل وطن وقياداته على هذه مبادرة فرحة ولادنا لتجهيز 1000 عروسة.

وحرص الوزراء وقيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن بالتقاط صورة تذكارية مع عدد من العرائس.

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واختتم الحفل، بفقرات استعراضية وترفيهيبة وغنائية للمطرب محمد عدوية، والتي تفاعل معها العرائس وأهاليهم بالفرحة والسعادة.