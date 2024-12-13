عاجل- سوريا تستأنف الدراسة.. فتح أبواب المدارس والجامعات الأحد المقبل

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء السورية، استئناف العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة في سوريا اعتبارا من يوم الأحد المقبل.



استئناف الدراسة في المدارس والجامعات العامة والخاصة

وذكرت وكالة "سانا": "تُستأنف العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15/12/2024، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال".

ويأتي هذا بعد تأكيد رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير أمس أن المؤسسات التعليمية بما في ذلك المدارس والجامعات، ستستأنف عملها اعتبارا من الأسبوع المقبل. معتبرا أن استئناف عمل المؤسسات التعليمية يمثل خطوة مهمة في طريق العودة إلى الحياة الطبيعية وتحقيق الاستقرار في البلاد.

فتح الأجواء السورية أمام حركة الطيران خلال ساعات

أعلن وزير النقل بالحكومة الانتقالية في سوريا، مساء اليوم الخميس، فتح الأجواء السورية أمام حركة الطيران خلال الساعات القادمة، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وكلفت إدارة العمليات العسكرية في سوريا محمد البشير بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد حتى 1 مارس 2025.



الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية

وعبّرت الحكومة الجديدة والمؤقتة التي يديرها تحالف فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام في سوريا، عن امتنانها للإجراءات التي اتخذتها دول عربية لاستئناف العمل في بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، بعد إطاحة نظام بشار الأسد.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت الحكومة المؤقتة السورية في بيان، اليوم الخميس، إنها "ممتنة لمصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وعمان وإيطاليا لاستئناف العمليات".

وأضافت الحكومة في بيانها أن قطر وتركيا "تعهدتا أيضا بإعادة فتح سفارتيهما".



حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025

والثلاثاء الماضي، أعلن محمد البشير في بيان تلفزيوني، أنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025.

وكان البشير يترأس حكومة الإنقاذ التي شكلتها المعارضة، قبل الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يوما وأدى إلى إطاحة بشار الأسد.



إدارة العمليات العسكرية في سوريا توجه نداء لأفرادها

وقالت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، في بيان صادر عنها اليوم الخميس: "نهيب بجميع الثوار الالتزام بتعليمات عدم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات".

وأضافت إدارة العمليات العسكرية في سوريا: "أي تصرف فردي لا يتوافق مع التعليمات لا يمثلنا وسنواجهه بكل حزم وصرامة".