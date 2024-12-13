مصرع "طالب" على يد "عامل" بسكين لمساومة والدة على مبلغ مالى بدار السلام في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، لغز غياب طالب يبلغ من العمر 14 سنه ومقيم دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بعد تقدم والده المدعو "عماد" الذى يبلغ من العمر 40 سنه عامل، ببلاغ لقسم شرطة دار السلام، غياب نجلة عن من المنزل من اربعه ايام.



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من المدعو " عماد. ج.ب " 40 سنه عامل ومقيم دائرة المركز بغياب نجله المدعو "شنودة.ع.ج" 14 سنه طالب ومقيم بذات الناحية عن المنزل منذ تاريخ 9 الجاري ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، توصلت جهود البحث وأن وراء إرتكاب الواقعه المدعو "ويصا.ر. ب" 32 سنه عامل بمحل دواجن ومقيم بذات الناحية.

عقب استصدار اذن النيابة، تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعه، نظرًا لمروره بضائقه ماليه، وأضاف وأنه نظرًا لمعرفته بالمجني عليه حال عمله بأحد المقاهي التي يتردد عليها أختمر في ذهنه أستدراج المجني عليه وتكبيله داخل زراعات القصب المتاخمه لمحل إقامتهما ومساومة والده علي مبلغ مالي نظير إعادته حيث قام بالإتصال بالمجني عليه تليفونيًا مدعيًا الجلوس والسهر رفقته وحال قيامه بتكبيله قاومه مما دعاه إلي التعدي عليه بسكين كانت بحوزته محدثًا إصابته جرح ذبحي بالرقبه، مما أدي إلي وفاته والإستيلاء علي هاتفه المحمول والتخلص من السكين المستخدمه بإلقائها بالترعه المجاورة للزراعات وبإرشاده تم العثور علي الجثه بالزراعات المشار إليها وضبط الهاتف المحمول.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.