توتنهام ينجو من فخ رينجرز بالدوري الأوروبي

انتهت مباراة توتنهام وجلاسيكو رينجرز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

وبهذه النتيجة، يحتل توتنهام المركز التاسع في مجموعة الدوري الأوروبي برصيد 11 نقطة بينما يحتل رينجرز المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

تقرير مباراة توتنهام وجلاسيكو رينجرز في بطولة الدوري الأوروبي

جاء الشوط الأول متكافئا ومتعادلا من كلا الجانبين، حيث لم تثمر هجمات توتنهام ورينجرز عن أية أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح جلاسيكو رينجرز في خطف هدف التقدم في الدقيقة 47 عن طريق جيمس تافيرنر الذي تلقى تمريرة سحرية من زميله حمزة إيجماني من داخل منطقة الجزاء ليسجل الكرة في مرمى توتنهام ويعلن عن أول أهداف اللقاء.

بعد هذا الهدف، شن لاعبو توتنهام الكثير من الهجمات على مرمى جلاسيكو رينجرز حتى نجحوا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75 عن طريق ديجان كولوسيفسكي الذي عبر بالكرة داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة رائعة لتسكن الكرة شباك رينجرز ويعلن عن هدف التعادل.

حاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز في الوقت المتبقي من المباراة ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

