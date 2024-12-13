السفير العراقي يلتقي مساعد وزير الخارجية المصري

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء


التقى د. قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج والشؤون المالية والإدارية وشؤون الديوان العام وشؤون العاصمة الإدارية، بمقر الوزارة، في العاصمة الإدارية الجديدة.


ركز اللقاء على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث سبل التعاون في مجالات متعددة ذات الاهتمام المشترك.


وشدد الطرفان على اهمية الاستمرار في متابعة الملفات المشتركة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول التحديات الإقليمية والدولية، وخاصة التطورات الاخيرة في المنطقة واثرها على الامن والسلم الاقليمي والدولي على حد سواء.

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