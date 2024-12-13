مصرع طالبة تناولت كوب ماء مدوب به قرص لحفظ الغلال بالخطأ بمركز المنشأة بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

لقيت طالبه مصرعها فى العقد الثانى من العمر 12 عامًا، ومقيمة دائرة مركز المنشأة، مصابة بحالة تسمم، إثر تناولها مياه مدوب بداخلها قرص لحفظ الغلال  ، تمهيدًا لرشة على الغله، مما أدى إلى وفاتها أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشاه يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة، بوصول المدعوه "حنين.م.ع" 12 سنه طالبة إلى  مستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، مصابه حالة تسمم "[ إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال ] وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة ومقيمه بمركز المنشاه.

أفاد والدها الذي يبلغ من العمر 46 عامًا عامل، مقيم بذات الناحية، أثناء تواجد نجلته المذكوره بالمنزل تناولت المياه المذاب بداخلها قرص لحفظ الغلال تمهيدًا لوضعه علي الغلال وذلك بطريق الخطأ مما أدي لإصابتها التي أودت بحياتها ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج مصرع طالبة قرص حفظ الغلال مديرية أمن سوهاج

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