مصرع أربيعنى أسفل عجلات قطار اسوان -القاهره بمركز المنشاه بسوهاج

لقى عامل مصرعه فى العقد الرابع من العمر يبلغ 45 سنه، بمحطة سكك حديد المنشاه، حال امتطائه دابه وعبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، مما أدى لوفاته فى الحال.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشاه يفيد بورود بلاغ من شرطة النقل والمواصلات، اشاره من ناظر محطة سكك حديد المنشاه، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد المنشاة بإصطدام القطار ( أسوان / القاهرة ) بالمدعو "علام.ف.ه" 45 سنه عامل ومقيم دائرة المركز حال إمتطائه دابه وعبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور مما أدي لوفاته ونفوق الدابة وتم نقل الجثمان لمستشفي المنشاة المركزي.



أفاد شقيق المتوفـي المدعو "خالد.ف.ه" 31 سنه عامل ومقيم بذات الناحية، بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية،حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.