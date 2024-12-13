كشف المستشار حسام أبو العلا رئيس رابطة جماهير الأهلي في قطر، عن استعدادات الرابطة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي التي تقام مساء السبت في نهائي كأس التحدي.

حسام أبو العلا: انتظروا مؤازرة قوية للأهلي أمام باتشوكا وحصلنا على 90% من الموافقات على "التيفوهات والدخله"

وقال المستشار حسام أبو العلا خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "سعة ستاد مباراة الأهلي وباتشوكا 44 ألف وجماهير الأهلي أكثر من ذلك في قطر".

وتابع:" هناك عدد كبير حضر من مصر ومن روابط الأهلي في دول الخليج، لتشجيع الفريق وكلنا ثقة في اللاعبين لتخطي باتشوكا".

وأكمل:" الحضور الجماهيري للمباراة لا ينقسم بنظام النصف لكل فريق بل بأسبقية الحجز وسيتم طرح تذاكر جديدة اليوم".

واستطرد: "جماهير الأهلي لن تقل عن 30 ألف مشاهد أمام باتشوكا، وماهير الفريق المكسيكي في الدوحة لا تتخطى الـ5 الآف مشجع وأتوقع حضور عدد من الجماهير القطرية للمباراة".

وأردف: "ننتظر موافقة الفيفا على "الدخلات والتيفوهات والبانرات" ووصلنا لـ90% موافقة عليهم".

واختتم:" سيكون هناك تيفوهات قوية تليق بتاريخ النادي الأهلي أمام باتشوكا".