حسام أبو العلا: انتظروا مؤازرة قوية للأهلي أمام باتشوكا وحصلنا على 90% من الموافقات على "التيفوهات والدخله"
كشف المستشار حسام أبو العلا رئيس رابطة جماهير الأهلي في قطر، عن استعدادات الرابطة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي التي تقام مساء السبت في نهائي كأس التحدي.
حسام أبو العلا: انتظروا مؤازرة قوية للأهلي أمام باتشوكا وحصلنا على 90% من الموافقات على "التيفوهات والدخله"
وقال المستشار حسام أبو العلا خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "سعة ستاد مباراة الأهلي وباتشوكا 44 ألف وجماهير الأهلي أكثر من ذلك في قطر".
وتابع:" هناك عدد كبير حضر من مصر ومن روابط الأهلي في دول الخليج، لتشجيع الفريق وكلنا ثقة في اللاعبين لتخطي باتشوكا".
وأكمل:" الحضور الجماهيري للمباراة لا ينقسم بنظام النصف لكل فريق بل بأسبقية الحجز وسيتم طرح تذاكر جديدة اليوم".
واستطرد: "جماهير الأهلي لن تقل عن 30 ألف مشاهد أمام باتشوكا، وماهير الفريق المكسيكي في الدوحة لا تتخطى الـ5 الآف مشجع وأتوقع حضور عدد من الجماهير القطرية للمباراة".
وأردف: "ننتظر موافقة الفيفا على "الدخلات والتيفوهات والبانرات" ووصلنا لـ90% موافقة عليهم".
واختتم:" سيكون هناك تيفوهات قوية تليق بتاريخ النادي الأهلي أمام باتشوكا".