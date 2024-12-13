مصطفى ثابت: بشار الأسد رجل مجرم ويستحق المحاكمة

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، إن الجيش السوري أحد أكبر الجيوش العربية تم تدمير مقدراته بالكامل، لافتا إلى أن الرئيس السابق بشار الأسد رجل مجرم ويستحق المحاكمة نتيجة الجرائم البشعة التي ارتكبها في حق شعبه.

وأضاف الدكتور مصطفى ثابت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إسرائيل حققت في سوريا خلال اليومين الماضيين ما لم تستطيع تحقيقه خلال 50 عاما، وتقدمت في الأراضي السورية وأصبح بينها وبين العاصمة دمشق 20 كم في مشهد مؤسف.

تابع رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، سوريا سقطت في يد مجموعة إرهابية، والمشهد الآن بالغ الصعوبة وقاتم، مطالبا بضرورة وجود التحام شعبي لبناء الدولة من جديد وإن كان الأمر في منتهى التعقيد، والمشهد الأقرب في سوريا هو التقسيم.

