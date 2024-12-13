مجتمع لا نقدى| بنك التنمية الصناعية: ملتزمون بدعم مبادرات التحول وتوفير حلول بنكية حديثة

أكد الإعلامي محمد موسى، على حرص بنك التنمية الصناعية على دعم عملائه وتقديم أفضل الخدمات المصرفية، بما يحقق لهم قيمة مضافة في كل تعاملاتهم.

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن بنك التنمية الصناعية بقيادة حسين رفاعي رئيس البنك أكد على التزامه بدعم مبادرات التحول لمجتمع لا نقدى من خلال بطاقات الدفع التي يقدمها البنك وتوفير الحلول البنكية الحديثة التي تلبي احتياجات جميع شرائح العملاء.



تابع محمد موسى: "انتظروا نقلة نوعية ليس لها مثيل في بنك التنمية الصناعية وبرامج تمويل متفردة لقطاع الصناعة في مصر من هذا البنك... لأن الحقيقة برنامج إعادة الهيكلة ووضع البنك في مقدمة خريطة البنوك الناجحة في مصر أنا متأكد من تنفيذه وبأقصى سرعه لأن حسين رفاعي محترف في هذه الملفات".