خاص.. لـ "الفجر الفني" حجاج عبد العظيم: "أتطلع لرؤية مشرقة للفن في 2025"

تحدث الفنان الكبير حجاج عبد العظيم في لقاء خاص مع موقع الفجر الفني، عن أبرز أمنياته وتطلعاته الشخصية والمهنية لعام 2025، كاشفًا عن نظرته الإيجابية لمستقبل الفن العربي.

أمنيات العائلة قبل كل شيء

عبر حجاج عبد العظيم عن أمنيته في أن يحفظ الله عائلته ويمنحهم الصحة وراحة البال. وقال:

"أتمنى من الله عز وجل أن يوفق أولادي خالد ودنيا في حياتهم، والعائلة الآن زادت بهجة بوجود حفيدتي روح، ابنة دنيا، التي أتمت عامها الأول. أتمنى لهم جميعًا كل الخير والصحة والستر."

القناعة المهنية وحب الجمهور

على الصعيد المهني، أعرب حجاج عن رضاه الكبير بما حققه من تاريخ فني ممتد، مضيفًا:

"أنا قانع بما قسمه الله لي من أعمال فنية أعتز بها، وسعادتي الكبرى تكمن في حب الجمهور الذي يعتبر أغلى مكسب."

التوازن بين العمل والحياة الشخصية

فيما يتعلق بتحديات التوفيق بين الحياة الشخصية والعمل، أوضح حجاج:

"منذ أن بدأت مشواري الفني وأنا أحترم وأقدس هذين الجانبين، وأحرص دائمًا على إعطاء كل شق وقته الكافي. الحياة الشخصية والعمل يكملان بعضهما البعض في حياتي."

الفن العربي في 2025: رؤية مشرقة

وحول توقعاته لمستقبل الفن العربي، قال الفنان:

"أرى الفن العربي في حالة ازدهار ونمو. المنطقة العربية أصبحت في حالة تكامل بين كل أنواع الفنون، والهدف الأسمى هو إسعاد المشاهد العربي. أتمنى أن يعم الحب والسلام والطمأنينة على منطقتنا، وأرى أن الوعي هو المفتاح لمستقبل أفضل."

لقاء يبرز الوجه الإنساني لفنان قدير يرى الفن وسيلة للسعادة، وحياته انعكاسًا للتوازن بين العمل والعائلة.