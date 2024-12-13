البنك العربي الافريقي يدعم مبادرة التمويل العقاري بمبلغ ضخم

سلط الإعلامي محمد موسى، الضوء على ضح البنك العربى الافريقى الدولى بقيادة المصرفي تامر وحيد الرئيس التنفيذي للبنك تمويلات بقيمة بلغت 1،339 بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل لنحو 10،834 ألف عميل.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، حسب أحدث تقرير صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بلغت الحصة السوقية للبنك العربى الافريقى الدولى بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل 1.7% من إجمالي تمويلات المبادرة.

تابع محمد موسى،: "مساهمة البنك العربي الفريقي الدولي في هذه المبادرات هو دعم كبير للسوق العقاري المصري لأنه بيحرك السوق ويسهل علي الناس أنها تمتلك وحدات سكنية بتيسيرات جيدة".

