تفاصيل الملتقى الأول لخبراء الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. فيديو

عرض الإعلامي محمد موسى، تقريرا عن تدشين الملتقى الأول لخبراء الإعلام برعاية كلية إعلام مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عقدت الملتقى الأول لخبراء الإعلام وكان تحت عنوان "تأهيل وتدريب شباب الإعلام لمواكبة متطلبات سوق العمل فى عصر التحول الرقمي برعاية الدكتورة هويدا مصطفي عميد كلية الاعلام وحضره نخبة من خبراء الإعلام في مصر.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، إنها تحرص دائما على التكوين الأكاديمي والعلمي للطلاب بشكل جيد جدا وتنمية قدراتهم من خلال التدريب والورش واتفاقيات التعاون مع المؤسسات الإعلامية المختلفة.

