كريم الحسيني لـ "الفجر الفني": أمنيتي في 2025 نشر الطاقة الإيجابية وتحقيق التوازن بين الحياة والعمل

كشف الفنان كريم الحسيني في حديث خاص مع الفجر الفني عن رؤيته لعام 2025، حيث يعكس طموحه الشخصي والمهني التزامًا راسخًا بالقيم الإيجابية والتوازن بين الحياة والعمل. تحدّث الحسيني عن أمنياته للعام الجديد، وأوضح رؤيته لمستقبل الفن العربي، مؤكدًا أن رسالته الفنية تحمل مسؤولية نشر الوعي والخير في المجتمع.

الحوار:

ما هي أهم الأمنيات الشخصية التي تسعى لتحقيقها على الصعيد العائلي أو الصحي؟



"أهم شيء أتمناه دائمًا هو رضا ربنا، وأن أكون أداة للصلاح على هذه الأرض. أسعى للستر والصحة والنجاح والتوفيق في كل خطوة أخطوها، وأتمنى أن يوفقني الله في تحقيق ذلك."

كيف تخطط لتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعمل في العام الجديد؟

"الحقيقة أننا نظن أننا نخطط، لكن الواقع أن حياتنا تسير وفق سيناريو إلهي محكم. مع ذلك، أحاول قدر الإمكان أن أعطي كل جانب في حياتي حقه، سواء كان العمل أو الحياة الشخصية. وأسأل الله أن يعينني على تحقيق هذا التوازن بالطريقة الصحيحة."

كيف ترى مستقبل الفن العربي في العام الجديد؟



"أتمنى أن يحمل عام 2025 مستقبلًا مشرقًا للفن العربي. أطمح أن يساهم الفن في نشر الخير والطاقة الإيجابية، ورفع الوعي والثقافة بين الناس. وأرى أن دورنا كفنانين هو توسيع الأفق الفكري المتزن بما يخدم القضايا الإنسانية في جوهرها."