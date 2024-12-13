كريم الحسيني لـ "الفجر الفني": أمنيتي في 2025 نشر الطاقة الإيجابية وتحقيق التوازن بين الحياة والعمل

الفجر الفني
كريم الحسيني
كريم الحسيني

 

كشف الفنان كريم الحسيني في حديث خاص مع الفجر الفني عن رؤيته لعام 2025، حيث يعكس طموحه الشخصي والمهني التزامًا راسخًا بالقيم الإيجابية والتوازن بين الحياة والعمل. تحدّث الحسيني عن أمنياته للعام الجديد، وأوضح رؤيته لمستقبل الفن العربي، مؤكدًا أن رسالته الفنية تحمل مسؤولية نشر الوعي والخير في المجتمع.

الحوار:

ما هي أهم الأمنيات الشخصية التي تسعى لتحقيقها على الصعيد العائلي أو الصحي؟


"أهم شيء أتمناه دائمًا هو رضا ربنا، وأن أكون أداة للصلاح على هذه الأرض. أسعى للستر والصحة والنجاح والتوفيق في كل خطوة أخطوها، وأتمنى أن يوفقني الله في تحقيق ذلك."

كيف تخطط لتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعمل في العام الجديد؟
"الحقيقة أننا نظن أننا نخطط، لكن الواقع أن حياتنا تسير وفق سيناريو إلهي محكم. مع ذلك، أحاول قدر الإمكان أن أعطي كل جانب في حياتي حقه، سواء كان العمل أو الحياة الشخصية. وأسأل الله أن يعينني على تحقيق هذا التوازن بالطريقة الصحيحة."

كيف ترى مستقبل الفن العربي في العام الجديد؟

 


"أتمنى أن يحمل عام 2025 مستقبلًا مشرقًا للفن العربي. أطمح أن يساهم الفن في نشر الخير والطاقة الإيجابية، ورفع الوعي والثقافة بين الناس. وأرى أن دورنا كفنانين هو توسيع الأفق الفكري المتزن بما يخدم القضايا الإنسانية في جوهرها."

خاص للفجر الفني كريم الحسيني أمنيتي في 2025 نشر الطاقة الإيجابية وتحقيق التوازن بين الحياة والعمل الفجر الفني كريم الحسيني آخر أعمال كريم الحسيني

مواد متعلقة

كريم الحسيني يُحيي ذكرى وفاة المخرج سمير سيف: "أول من علمني حرفًا في عالم السينما"
Elfagr.org

الأكثر قراءة

سمسم شهاب يطرح أحدث كليباته الغنائية "كتر الفلوس"

مشاريع فنية جديدة وتفاؤل بمستقبل السينما.. حسن عيد يكشف لـ "الفجر الفني" عن أمنياته في 2025

خطوات تفعيل شريحة eSim لأرقام التليفون الجديدة

سامية الطرابلسي تنضم إلى فريق مسلسل "مذكرات نشال" بجانب أحمد أمين

مصرع طالبة تناولت كوب ماء مدوب به قرص لحفظ الغلال بالخطأ بمركز المنشأة بسوهاج

كيف غير انهيار نظام الأسد المعادلات التقليدية في المنطقة؟ باحث يُجيب(فيديو)

"الآثار" تكشف تفاصيل استفادة مصر من السياحة الريفية(فيديو)

تصريح عاجل من البيت الأبيض بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في غزة