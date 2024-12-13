محمد الباز: الإعلام يشهد تطورات ضخمة جدا.. والتكنولوجيا تلعب دورا مهما

توك شو
محمد الباز 7
محمد الباز 7

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، إن الإعلام يشهد حاليا تطورات ضخمة جدا على مستوى الوسائط، ويجب على رفع مستوى الوعي لدى طلاب كلية الإعلام بكافة الأحداث والأدوات.

وأضاف الدكتور محمد الباز، خلال حديث مع هشام موسى مراسل برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، التكنولوجيا تلعب دورا مهما في العمل الإعلامي، ولكن المعرفة والاطلاع هما الأساس والإحاطة بكافة الأحداث على الساحتين المحلية والدولية.

من جهتها قالت الدكتورة هويدا مصطفى، إنها تحرص دائما على التكوين الأكاديمي والعلمي للطلاب بشكل جيد جدا وتنمية قدراتهم من خلال التدريب والورش واتفاقيات التعاون مع المؤسسات الإعلامية المختلفة.
جاء ذلك على هامش فعاليات تدشين الملتقى الأول لخبراء الإعلام برعاية كلية إعلام مصر للعلوم والتكنولوجيا.
 

الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور خط أحمر
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