أيمن عبد المجيد: تأهيل طلاب الإعلام البنية الأساسية في تثقيف المجتمع وتوعيته

توك شو
أيمن عبد المجيد رئيس
أيمن عبد المجيد رئيس تحرير روز اليوسف

أشاد أيمن عبد المجيد رئيس تحرير روز اليوسف، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، بتدشين الملتقى الأول لخبراء الإعلام برعاية كلية إعلام مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقال أيمن عبدالمجيد، خلال حديثه مع هشام موسى مراسل برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن المؤتمر بالغ الأهمية لأنه يتحدث عن تأهيل وتدريب الشباب الإعلاميين في ظل عصر التحول الرقمي، لافتا إلى أن التأهيل يعد البنية التأسيسية للإعلامي في تثقيف المشاهدين ورفع وعي المجتمع، بالإضافة إلى التعرف على احتياجات سوق العمل.

وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين، على أهمية التدريبات التأهيلية والعملية لطلاب كلية الإعلام للانتقال من الدراسة الأكاديمية إلى الممارسة الفعلية على أرض الواقع. 
 

أيمن عبد المجيد رئيس تحرير روز اليوسف الملتقى الأول لخبراء الإعلام إعلام مصر للعلوم والتكنولوجيا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

حسام أبو العلا: انتظروا مؤازرة قوية للأهلي أمام باتشوكا وحصلنا على 90% من الموافقات على "التيفوهات والدخله"

مصطفى ثابت: سوريا سقطت في يد مجموعة إرهابية.. وإسرائيل استغلت الأحداث

محمد موسى: الشعب السوري اتكتب عليه الوجع منذ أكثر من 14 سنة

مصطفى ثابت: بشار الأسد رجل مجرم ويستحق المحاكمة

المتحدة للرياضة تعلن إطلاق شبكة قنوات "أون سبورت" و"كورة بلس" بشكلها الجديد بعد التطوير

مجتمع لا نقدى| بنك التنمية الصناعية: ملتزمون بدعم مبادرات التحول وتوفير حلول بنكية حديثة

محمد موسى: الأسد ترك سوريا في مهب الريح دون أن يرف له جفن

هنا دمشق من القاهرة قلب العروبة النابض.. محمد موسى معلقا على أحداث سوريا