أيمن عبد المجيد: تأهيل طلاب الإعلام البنية الأساسية في تثقيف المجتمع وتوعيته

أشاد أيمن عبد المجيد رئيس تحرير روز اليوسف، وعضو مجلس نقابة الصحفيين، بتدشين الملتقى الأول لخبراء الإعلام برعاية كلية إعلام مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقال أيمن عبدالمجيد، خلال حديثه مع هشام موسى مراسل برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن المؤتمر بالغ الأهمية لأنه يتحدث عن تأهيل وتدريب الشباب الإعلاميين في ظل عصر التحول الرقمي، لافتا إلى أن التأهيل يعد البنية التأسيسية للإعلامي في تثقيف المشاهدين ورفع وعي المجتمع، بالإضافة إلى التعرف على احتياجات سوق العمل.

وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين، على أهمية التدريبات التأهيلية والعملية لطلاب كلية الإعلام للانتقال من الدراسة الأكاديمية إلى الممارسة الفعلية على أرض الواقع.

