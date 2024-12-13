نائب "العربي للدراسات": المدن السورية سقطت بسرعة هائلة في يد المعارضة المسلحة

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الأحداث التي شهدتها سوريا خلال الأيام الماضية وسقوط نظام بشار الأسد لم يتوقعه أحد على الإطلاق.

وأضاف الدكتور مختار غباشي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لم يتصور أحد أن تقوم إسرائيل بـ 480 طلعة جوية خلال 48 ساعة لتدمير كامل مقدرات الجيش السوري من بحرية ودفاع جوي أو خلافهما، ولم يتوقع أحد أن تسقط المدن السورية بهذه السرعة الهائلة في يد المعارضة المسلحة.

وتساءل نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أين الجيش السوري؟ أين الحرس الثوري الإيراني؟، لافتا إلى أن ما حدث في سوريا هو مشهد أقرب إلى الخيال، مشيرا إلى أن هيئة تحرير الشام تضم 25 ألف شخصا، بالإضافة إلى الجبهة الشامية تضم 16 ألف شخص وجماعة أخرى تضم 10 آلاف.

