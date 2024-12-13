مختار غباشي: إسرائيل دمرت الجيش السوري بـ 480 طلعة جوية في 48 ساعة

توك شو
مختار غباشي: إسرائيل
مختار غباشي: إسرائيل دمرت الجيش السوري بـ 480 طلعة جوية

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما حدث في سوريا هو مشهد أقرب إلى الخيال، مشيرا إلى أن هيئة تحرير الشام تضم 25 ألف شخصا، بالإضافة إلى الجبهة الشامية تضم 16 ألف شخص وجماعة أخرى تضم 10 آلاف.

وأضاف الدكتور مختار غباشي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لم يتصور أحد أن تقوم إسرائيل بـ 480 طلعة جوية خلال 48 ساعة لتدمير كامل مقدرات الجيش السوري من بحرية ودفاع جوي أو خلافهما، ولم يتوقع أحد أن تسقط المدن السورية بهذه السرعة الهائلة في يد المعارضة المسلحة.

وتساءل نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أين الجيش السوري؟ أين الحرس الثوري الإيراني؟، لافتا إلى أن الأحداث التي شهدتها سوريا خلال الأيام الماضية وسقوط نظام بشار الأسد لم يتوقعه أحد على الإطلاق.

الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية خط أحمر قناة الحدث اليوم
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