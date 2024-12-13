دعاء يوم الجمعة مفاتيح الجنان

إسلاميات
بوابة الفجر

دعاء يوم الجمعة من مفاتيح الجنان هو من الأدعية المستحبة والمأثورة في يوم الجمعة، حيث يُعد هذا اليوم من أفضل أيام الأسبوع عند الله، وفيه تُستجاب الدعوات. يقدم كتاب مفاتيح الجنان العديد من الأدعية المخصصة ليوم الجمعة، ومنها:

 

دعاء يوم الجمعة المأثور:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَوْلَى مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ، وَأَزْكَى مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ، وَأَنْجَحَ مَنْ سَأَلَكَ وَرَغِبَ إِلَيْكَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي جُمُعَتِي هَذِهِ مِمَّنْ غَفَرْتَ لَهُمْ، وَرَضِيتَ عَنْهُمْ، وَقَبِلْتَ عَمَلَهُمْ، وَاسْتَجَبْتَ دُعَاءَهُمْ، وَأَدْخَلْتَهُمُ الْجَنَّةَ، وَأَعَذْتَهُمْ مِنَ النَّارِ، وَوَفَّقْتَهُمْ لِطَاعَتِكَ، وَأَحْبَبْتَهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

 

صلاة على النبي يوم الجمعة:

أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، فقيل في يوم الجمعة:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

 

دعاء قصير مستحب:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ أَعْمَالِي خَوَاتِيمَهَا، وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ.

 

دعاء الفرج في يوم الجمعة:

اللَّهُمَّ اكْشِفْ هَذِهِ الْغُمَّةَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِظُهُورِ وَلِيِّكَ، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَنْصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ، وَالْمُسَارِعِينَ إِلَى طَاعَتِهِ، وَالْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

 

أدعية مستحبة عامة ليوم الجمعة:

  • قراءة سورة الكهف، فهي من السنن المؤكدة.
  • الإكثار من الاستغفار: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
  • الدعاء للمؤمنين والمؤمنات: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ.

 

الوقت الأفضل للدعاء يوم الجمعة:

  • يقال إن ساعة الاستجابة في يوم الجمعة تكون:
    • ما بين جلوس الإمام على المنبر حتى انتهاء الصلاة.
    • أو آخر ساعة قبل غروب الشمس.

أسأل الله أن يتقبل دعاءك ويجعل يومك عامرًا بالخير والبركات!

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