دعاء يوم الجمعة للميت

الدعاء للميت يوم الجمعة من الأعمال المستحبة، لما لهذا اليوم من فضل وبركة، وفيه ساعة يُستجاب فيها الدعاء. الدعاء يُعتبر من أفضل ما يُقدّم للميت كصدقة جارية تُخفف عنه وتزيد من حسناته.

دعاء للميت يوم الجمعة:

اللَّهُمَّ في يوم الجمعة، اغفر لميتنا، وارحمه، وعافه، واعفُ عنه، وأكرم نزله، ووسّع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقّه من الذنوب والخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس.

اللَّهُمَّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ولا تجعله حفرةً من حفر النار.

اللَّهُمَّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار.

اللَّهُمَّ اجعل له في قبره نورًا، وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب.

أدعية قصيرة للميت يوم الجمعة:

اللَّهُمَّ اجعل عن يمينه نورًا، وعن شماله نورًا، ومن أمامه نورًا، ومن فوقه نورًا، ومن تحته نورًا، حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.

اللَّهُمَّ إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته.

اللَّهُمَّ لا تحرمنا أجره، ولا تفتنّا بعده، واغفر لنا وله.

اللَّهُمَّ ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه، تحت التراب وحدنا.

الدعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة للميت:

اللَّهُمَّ في هذه الساعة المباركة، اجعل ميّتنا من السعداء المنعمين في جناتك، واغفر له، وارزقه رحمتك التي وسعت كل شيء.

أعمال أخرى يستحب القيام بها للميت:

الصدقة: إخراج صدقة جارية عن روحه.

قراءة القرآن: إهداء ثواب قراءة الفاتحة أو سورة يس له.

الدعاء بشكل متكرر: ليس فقط يوم الجمعة، بل في كل وقت.

أسأل الله أن يغفر لميتكم ويرحمه برحمته الواسعة، ويجمعكم به في جنات النعيم