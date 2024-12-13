دعاء يوم الجمعة لفك الكرب

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الدعاء يوم الجمعة لفك الكرب من الأمور المستحبة، لما لهذا إلى

الدعاء يوم الجمعة لفك الكرب من الأمور المستحبة، لما لهذا اليوم من فضل وبركة، ولوجود ساعة يُستجاب فيها الدعاء. إليك دعاء لفك الكرب يمكن ترديده يوم الجمعة:

 

دعاء لفك الكرب يوم الجمعة:

اللَّهُمَّ إني أسألك في هذا اليوم المبارك، أن تفرّج همّي، وتنفّس كربي، وتزيل حزني، وتيسّر أمري.

اللَّهُمَّ لا كاشف للكرب إلا أنت، اكشف عني ما نزل بي من همٍّ وضيق، وأبدله فرجًا وسعادةً وراحة بال.

اللَّهُمَّ يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحمني رحمةً تغنيني بها عن رحمة من سواك، ويسّر لي كل عسير، وأزل عني كل ما يُثقل صدري ويُحزن قلبي.

اللَّهُمَّ اجعل لي من كل همٍّ فرجًا، ومن كل ضيقٍ مخرجًا، ومن كل بلاءٍ عافية.

اللَّهُمَّ إني توكلت عليك، فاكفني، واستعنت بك فأعني، واستغفرتك فاغفر لي، إنك أنت الغفور الرحيم.

 

أدعية قصيرة لفك الكرب:

اللَّهُمَّ لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا، فاجعل أمري سهلًا ميسرًا.

حَسْبِيَ اللَّهُ لا إلهَ إلا هوَ عَلَيهِ تَوَكَّلتُ وهوَ رَبُّ العَرشِ العَظيم. (7 مرات)

اللَّهُمَّ اكشف الضرّ عني، وارفع البلاء، وأبدل كربي طمأنينة وسعادة.

اللَّهُمَّ اجبر كسري، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغنني بفضلك عن من سواك.

 

أفضل وقت للدعاء يوم الجمعة:

  • ساعة الاستجابة، وهي ما بين العصر والمغرب أو عند جلوس الإمام على المنبر حتى انتهاء الصلاة.
  • الإكثار من الصلاة على النبي محمد ﷺ قبل الدعاء، فهي من أسباب القبول.

أسأل الله أن يفرّج كربك، ويجعل لك من كل همٍّ فرجًا ومن كل ضيقٍ مخرجًا، ويكتب لك السعادة والراحة في الدنيا والآخرة.

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