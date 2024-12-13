الدعاء يوم الجمعة للزوجين

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الدعاء يوم الجمعة
الدعاء يوم الجمعة للزوجين هو من الأعمال الطيبة التي تقوي الم

الدعاء يوم الجمعة للزوجين هو من الأعمال الطيبة التي تقوي المودة والرحمة بينهما، وتُبارك في حياتهما. يوم الجمعة يُعد من الأيام المباركة التي يُستحب فيها الإكثار من الدعاء، وفيما يلي مجموعة من الأدعية للزوجين:

 

دعاء للزوجين بالسعادة والبركة:

اللَّهُمَّ اجعل بيني وبين زوجي المودة والرحمة، وبارك لنا في حياتنا وأعمارنا، وأعنا على طاعتك وحسن عبادتك، واجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة.

اللَّهُمَّ اجعل زوجي لي كما أحب، واجعلني له كما يحب، ووفقنا لما تحب وترضى، وثبّت محبتنا في قلبينا.

اللَّهُمَّ بارك لنا في رزقنا، ووسع لنا في أرزاقنا، واغفر لنا ذنوبنا، ووفقنا لكل خير يا رب العالمين.

 

دعاء للزوجين بالذرية الصالحة:

اللَّهُمَّ هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إمامًا.

اللَّهُمَّ ارزقنا الذرية الصالحة التي تكون قرة عين لنا في الدنيا وذخرًا لنا في الآخرة، وبارك لنا فيهم واحفظهم من كل سوء.

 

دعاء للزوج أو الزوجة بالخير:

اللَّهُمَّ إني أسألك لزوجي (أو لزوجتي) كل خيرٍ، وأسألك أن تحفظه/تحفظها من كل شر، وأسعد قلبه/قلبها، وبارك في عمره/عمرها، وأبعد عنه/عنها كل سوء.

اللَّهُمَّ اجعل زوجي قرة عين لي، واجعلني قرة عين له، وأدم علينا نعمة الحب والتفاهم.

 

دعاء لدوام المحبة والرحمة:

اللَّهُمَّ ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب عبادك الصالحين، واغفر لنا، وارحمنا، وبارك لنا في أعمارنا وحياتنا، ووفقنا لكل ما تحب وترضى.

اللَّهُمَّ اجعل حبنا في طاعتك، وأدم علينا السكينة والرحمة، وأبعد عنا نزغات الشيطان.

 

وقت استجابة الدعاء يوم الجمعة:

  • يُستحب الدعاء في ساعة الاستجابة، وهي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس.
  • الإكثار من الصلاة على النبي محمد ﷺ قبل الدعاء وبعده.

 

أسأل الله أن يبارك لكما، ويجعل حياتكما مليئة بالسعادة والمودة والرحمة، ويكتب لكما الخير في الدنيا والآخرة.

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