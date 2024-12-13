أدعية يوم الجمعة لأولادي

الدعاء للأبناء يوم الجمعة من أفضل ما يمكن أن يقدمه الوالدان لأبنائهم، خاصة في هذا اليوم المبارك الذي فيه ساعة تُستجاب فيها الدعوات. إليك مجموعة من الأدعية للأبناء:

دعاء للأبناء بالهداية والصلاح:

اللَّهُمَّ اهْدِ أَوْلَادِي وَبَنَاتِي، وَاجْعَلْهُمْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَثَبِّتْ قُلُوبَهُمْ عَلَى الإِيمَانِ، وَأَعِنْهُمْ عَلَى طَاعَتِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

اللَّهُمَّ اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وألهمهم الرشاد والسداد في القول والعمل.

دعاء للأبناء بالحفظ والرعاية:

اللَّهُمَّ احفظ أولادي بحفظك الذي لا يُرام، واكلأهم بعينك التي لا تنام، وأجرهم من كل سوء ومكروه.

اللَّهُمَّ اجعلهم في ودائعك، وبارك لي في أعمارهم وأبدانهم وعافيتهم، وأبعد عنهم كل شر وأذى.

دعاء للأبناء بالتوفيق والنجاح:

اللَّهُمَّ وفق أولادي في دراستهم وأعمالهم، ويسّر لهم كل عسير، وافتح لهم أبواب رزقك، واملأ قلوبهم بالفرح والرضا.

اللَّهُمَّ ارزقهم الحكمة والعلم النافع، وأعذهم من الجهل والكسل، ووفقهم لما تحب وترضى.

دعاء للأبناء بالرزق والبركة:

اللَّهُمَّ ارزق أولادي رزقًا طيبًا مباركًا فيه، وأغنهم بفضلك عن سؤال الناس.

اللَّهُمَّ اجعلهم من السعداء في الدنيا والآخرة، وبارك لهم في حياتهم وأعمالهم وأوقاتهم.

دعاء للأبناء بدوام الصحة والعافية:

اللَّهُمَّ ألبس أولادي ثوب الصحة والعافية، واحفظهم من كل مرض وبلاء، واشفِ من مرض منهم شفاءً لا يغادر سقما.

اللَّهُمَّ أعذهم من الأمراض والأسقام، واجعلهم في أمانك وحفظك في كل زمان ومكان.

أدعية قصيرة للأبناء:

اللَّهُمَّ اجعل أولادي قرة عين لي في الدنيا والآخرة. اللَّهُمَّ اجعلهم من أهل القرآن وأهل طاعتك. اللَّهُمَّ أصلح شأنهم كله، واحفظهم من كل سوء. اللَّهُمَّ اجعلهم من البارين بي وبوالدهم، واجعلهم في أعلى مراتب الجنة.

وقت استجابة الدعاء يوم الجمعة:

آخر ساعة قبل غروب الشمس.

أثناء الخطبة بين الأذان والإقامة.

الإكثار من الصلاة على النبي محمد ﷺ قبل الدعاء.

أسأل الله أن يحفظ أبناءك، ويبارك فيهم، ويرزقك برهم، ويجعلهم من الصالحين السعداء في الدنيا والآخرة.