جاد شويري: "أثرت الجدل ببناء وأرفض التدخل في خياراتي الشخصية"

الفجر الفني
برنامج حبر سري
برنامج حبر سري


 


 كشف الفنان اللبناني جاد شويري في حديث صريح وجريء مع الإعلامية أسماء إبراهيم خلال برنامج "حبر سري" على قناة القاهرة والناس، عن فلسفته الفنية ومسيرته التي لم تقتصر فقط على الكليبات المثيرة للجدل، بل امتدت لتشمل تعاونات مع كبار نجوم الوطن العربي. 

كما أعرب عن رفضه للانتقادات المتعلقة بالخيارات الشخصية للفنانين، مؤكداً أن الجدل البناء جزء من التعبير الإبداعي.


أكد شويري أن مسيرته الفنية متنوعة، حيث تعاون مع أسماء بارزة مثل وديع الصافي، جورج وسوف، نوال الزغبي، كارول سماحة، ومايا دياب، موضحاً أن كليباته مع مايا قد أثارت بعض الجدل، لكنه يعتبر ذلك جزءاً من رسالة الفن الذي يحمل أحياناً بُعداً مثيراً للنقاش.

وفيما يتعلق بالخيارات الشخصية، أعرب جاد عن استيائه من الانتقادات التي تواجه الرجال بسبب ارتداء الحلق أو التاتو، قائلاً: "ده مش هيقلل من رجولتي... الموضوع بقى سخيف والمجتمع بيكبر حاجات مالهاش أهمية."

وعن مسيرته الفنية، أضاف: "الفن اللي بقدمه مش قصير، وأنا عملت أعمال خفيفة وجادة مع كبار الفنانين، وبشكل يناسبهم في الكلام واللحن والإخراج. ومعنديش أي ندم تجاه أي تعاون قمت به."

 

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