كزبرة عن صورته مع ليلى علوي و إلهام شاهين: أنا بين نارين

كزبرة عن صورته مع ليلى علوي و إلهام شاهين: أنا بين نارين

الفجر الفني
كزبرة برفقة إلهام
كزبرة برفقة إلهام شاهين و ليلى علوي

 

 

أثار مطرب المهرجانات "كزبرة" جدلاً واسعاً بعد نشره صورة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، ظهر فيها برفقة النجمتين الكبيرتين ليلى علوي وإلهام شاهين خلال إحدى المناسبات الفنية.

 


وأرفق كزبرة الصورة بتعليق طريف قائلاً: “أنا بين نارين”، ما أثار موجة من التعليقات بين جمهوره والمتابعين، الذين أشادوا بخفة ظله وطريقته المختلفة في التعبير عن إعجابه بالنجمتين.

كزبرة عن صورته مع ليلى علوي و إلهام شاهين: أنا بين نارين

آخر أعمال كزبرة


و كان آخر مشاركات الفنان أحمد بحر هو فيلم "الحريفة 2" الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه بالسينمات و لاقى تفاعلًا كبيرًا و إعجابًا من الجمهور.


أحداث فيلم "الحريفة 2"

يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية. تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.

 

أبطال فيلم الحريفة 2

الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

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