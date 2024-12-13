بعد تعاونهما في "رحيل".. محمد كيلاني عن ياسمين صبري: نجمة مهمة

بعد تعاونهما في "رحيل".. محمد كيلاني عن ياسمين صبري: نجمة مهمة

الفجر الفني
الفنان محمد كيلاني
الفنان محمد كيلاني

 

 


أشاد الفنان محمد كيلاني بزميلته الفنانة ياسمين صبري بعد تعاونهما في مسلسلهما “رحيل”، الذي عرض خلال النصف الثاني من دراما رمضان 2024.

 

وفي تصريحات إذاعية، أعرب كيلاني عن سعادته بالعمل مع ياسمين، قائلًا: “نجمة مهمة وهي طفلة جدا، وبني آدمة جميلة جدًا زي ماه يجميلة من بره، وعلى طول بتشتغل على نفسها وبتقرأ كتير".

 

 

مسلسل “رحيل” هو دراما اجتماعية تحمل أبعادًا إنسانية، ويجسد كيلاني فيه شخصية مليئة بالتحديات، فيما تقدم ياسمين دورًا مختلفًا عن أعمالها السابقة، وأكد كيلاني أن الكيمياء بينهما على الشاشة ستضيف عمقًا خاصًا للأحداث.

 


أبطال وصناع مسلسل "رحيل"

مسلسل "رحيل" من بطولة ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني وأحمد بدير وأحمد صيام والعديد من النجوم، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وباسم حسين وإخراج محمد عبدالسلام.

 

 

أحداث مسلسل "رحيل"


المسلسل يدور في إطار من الإثارة والدراما حول "رحيل" التي انقلبت حياتها رأسًا على عقب وتخرج من السجن موصومة بجريمة القتل، لتواجه غضب الانتقام وشبح الموت علي يد أبناء القتيل، وماذا سوف تختار: العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، وأي ثمن ستدفع لاختياراتها؟

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بعد تعاونهما في "رحيل".. محمد كيلاني عن ياسمين صبري: نجمة مهمة

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