إلهام شاهين توجه رسالة شكر إلى وزراة الثقافة بإقليم كوردستان في العراق

إلهام شاهين توجه رسالة شكر إلى وزراة الثقافة بإقليم كوردستان في العراق

الفجر الفني
الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين

 

 

شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها ومتابعيها صورًا لها خلال جولتها في قلعة أربيل في العراق، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

منشور الفنانة إلهام شاهين

و علقت إلهام على منشورها قائلة: "جولة رائعة في قلعة أربيل، شكرًا جزيلًا وزارة الثقافة بإقليم كوردستان العراق".

و في سياق آخر، تحضر النجمة إلهام شاهين، للسباق الرمضاني 2025 مسلسل "سيد الناس" الذي يشارك في بطولته عمرو سعد، خالد الصاوي، محمد شاهين، إلهام شاهين، أحمد فهيم، أحمد رزق، ياسين السقا، طارق النهري، ريم سامي، منة فضالي، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.


آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام، هو مسلسل "الفريدو"، الذي تدور أحداثه  (فريد) الذي يثير دهشة الجميع طوال الوقت بسبب عمله طبيب وشيف في نفس الوقت، في حين تظهر (سوسو) التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

 

طاقِم عمَل مسلسل "الفريدو"

شارك في بطولة مسلسل "الفريدو" الفنانة إلهام شاهين ويشاركها نخبة من النجوم منهم: "أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، عمر شرقي، روان الغابة، محسن صبري، سيف زهران، محمد السويسي، أمير شاهين، عابد عناني، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

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