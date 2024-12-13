ترتيب هدافي الدوري الألماني قبل مواجهات اليوم الجمعة

ينتظر عشاق الكرة الألمانية مباريات الجولة ال 14 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويشهد اليوم الجمعة مباراة وحيدة تجمع بين فولفسبورغ ضد فرايبورغ، في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويتنافس العديد من نجوم الدوري الألماني على جائزة هداف الدوري.

وقبل بداية الجولة اليكم ترتيب هدافي الدوري الألماني:

1-هاري كين برصيد 14 هدف

2-عمر مرموش برصيد 13 هدف.

3-جوناثان بوركاردت برصيد 10 أهداف

4-جمال موسيالا برصيد 8 أهداف.

5-تيم كلاينينست برصيد 8 أهداف.

6-ايرميدين ديمبروفينش برصيد 7 أهداف.

7-هوغو ايكيتيكي برصيد 7 أهداف.

8-ينز ستيج برصيد 6 أهداف.

9-سيرهو غيراسي برصيد 6 أهداف.

10-فيكتور بونيفيس برصيد 6 أهداف.