مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة في جميع البطولات والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة الموافق 13 من شهر ديسمبر الجاري، والقنوات الناقلة التي ستقوم بإذاعتها.

مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوري الإسباني

بلد الوليد ضد فالنسيا، الساعة (11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً بتوقيت مصر) عبر قناة beIN Sports 3HD.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

إمبولي ضد تورينو (10:45 مساءً بتوقيت السعودية، 9:45 مساءً بتوقيت مصر)، عبر قناة Ad sports premium 1HD.

أبرز مباريات الدوري المغربي

حسنية أكادير ضد الفتح الرياضي، الساعة (10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 9:00 مساءً بتوقيت مصر).

الدوري الجزائري:

وفاق سطيف ضد شبيبة القبائل، الساعة (7:00 مساءً بتوقيت السعودية، 6:00 مساءً بتوقيت مصر)

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