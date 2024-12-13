خاص.. مصدر مقرب من كيروش يكشف شروط البرتغالي لتدريب الزمالك

كشف مصدر مقرب من البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر موقف المدرب من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

موقف كيروش من تدريب الزمالك

وتردد اسم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش خلال الساعات القليلة الماضية على طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك كمرشح لخلافة مواطنه جوزيه جوميز في قيادة الفريق الأبيض.

من جانبه أكد مصدر مقرب من كيروش في تصريحات صحفية خاصة لموقع الفجر الرياضي أن المدرب البرتغالي لا يمانع في الموافقة على تدريب الزمالك ولكن بشروط محددة.

وأوضح المصدر أن المدرب يعرف مصر جيدًا وأنه حاليا بلا عقد ولكن موافقته على تدريب الزمالك تعتمد على المشاريع التي ستُقدم له خصوصًا أكاديميات النادي وقطاع الناشئين.

وأكمل المصدر لافتا إلى أن كيروش يهتم بتكوين الفريق الأول لكرة القدم من اللاعبين الشباب المتميزين في قطاع الناشئين.

وعن إمكانية عدم مشاركة عبدالله السعيد مع كيروش على غرار تجربته في منتخب مصر أشار المصدر إلى أن تدريب المنتخبات مختلف تمامًا عن تدريب الأندية لاسيّما وأن المنتخب يستلزم مشروعا للنزول بمعدل الأعمار من أجل الأحداث الكبرى مثل كأس العالم.

وعن تفضيل كيروش تدريب المنتخبات عن الأندية أوضح المصدر أن كل ما يتردد حاليا في هذا الشأن غير صحيح والدليل أن المدرب تلقى خلال الأيام الماضية ثلاثة عروض من منتخبات ورفضهم.

واختتم المصدر تصريحاته لافتًا إلى أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش حقق رقمًا قياسيًا في تدريب المنتخبات الوطنية منذ نحو 20 عامًا وهو الآن مستعد لتجربة جديدة مع الأندية.