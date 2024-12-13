موعد مباراة فولفسبورج ضد فرايبورغ في الدوري الألماني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فولفسبورج الألماني لخوض مباراته المقبلة أمام فرايبورغ، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الألماني.

موعد مباراة فولفسبورج ضد فرايبورغ في الدوري الألماني

وتنطلق المباراة اليوم الجمعة  الموافق 12 من الشهر الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، وتنطلق على أرضية ساشا ستيجمان.

رضا عبد العال: رحيل جوميز لن يؤثر على الزمالك زيزو يعاني من ضغط المباريات

بعد إعلان الجهاز الفني المؤقت.. من يقود الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الكونفدرالية؟

ويتواجد فولفسبورج في المركز الخامس برصيد 21، بينما يتواجد فريق فرايبورغ برصيد 21 نقطة.

وفاز فولفسبورج في آخر مباراة له ضد ماينز برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

بينما تعادل فرايبورغ أمام هوفنهايم بهدف لكل فريق.

مواد متعلقة

خاص.. مصدر مقرب من كيروش يكشف شروط البرتغالي لتدريب الزمالك

أحمد مجدي وحازم إمام يقودان مران الزمالك

الأكثر قراءة

خاص.. مصدر مقرب من كيروش يكشف شروط البرتغالي لتدريب الزمالك

إلهام شاهين توجه رسالة شكر إلى وزراة الثقافة بإقليم كوردستان في العراق

بوسي تتألق بإطلالة أنيقة بفستان نبيتي من Elisabetta Franchi

موعد مباراة فولفسبورج ضد فرايبورغ في الدوري الألماني

ترتيب الدوري الألماني قبل مواجهات اليوم الجمعة

ياسمين صبري تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في ختام سباق جائزة أبوظبي الكبرى

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في الرياض

الجيش اللبناني يعمل على الانتشار في القطاعين الأوسط والغربي