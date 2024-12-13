باحث: الولايات المتحدة تدير ملف الانتهاكات الإسرائيلية بأسلوب متناقض مع القانون الدولي

أكد الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والباحث السياسي، أن التصريحات الأمريكية الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، تعكس ضعف التأثير والجاذبية لهذه الزيارات التي تجريها الإدارة الأمريكية للمنطقة حاليًا.

وأوضح عبد الفتاح، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتبر حزب الله كيانًا لبناني الجنسية، لكنه يتحرك عبر الأراضي السورية، ويُعد داعمًا لجبهة غزة من خلال تقديم الإسناد المدعوم من إيران، التي ساهمت في تأسيسه وتزويده بالمال والسلاح والتدريب، مشيرًا إلى أن حزب الله أصبح قاسمًا مشتركًا بين أربع جبهات هي: غزة، لبنان، سوريا، وإيران.

وأضاف الباحث السياسي أن الإدارة الأمريكية تدير ملف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان وسوريا وغزة بطريقة "غير موفقة"، مشيرًا إلى وجود تناقض واضح بين هذه الانتهاكات والقوانين والمبادئ الدولية التي يُفترض أن تحكم النظام العالمي الراهن.