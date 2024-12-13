موعد مباراة فالنسيا وبلد الوليد في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا في مواجهة قوية أمام نظيره بلد الوليد، مساء اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي.

موعد مباراة فالنسيا ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تقام مباراة فالنسيا ضد بلد الوليد، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق فالنسيا المركز التاسع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز العشرين والاخير برصيد 9 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة بلد الوليد ضد فالنسيا

ويمكنكم مشاهدة مباراة فالنسيا وبلد الوليد، في بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD، بصوت المعلق عبد الله الغامدي.